A Venezia Clooney (con sinusite) sul red carpet, Emma Stone "aliena"

Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
29 ago 2025
Lido di Venezia, 29 ago. (askanews) - E alla fine George è arrivato sul red carpet. E' un habitué della Mostra, quest'anno in concorso con"Jay Kelly" di Noah Baumbach, Clooney aveva tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo. A Venezia era arrivato con la febbre e una forte sinusite, aveva saltato la conferenza stampa del film, ma al tappeto rosso su cui tutti lo attendevano non ha rinunciato. Ha sfilato accompagnato e quasi sostenuto dalla sua Amal, sempre più splendente, in abito fucsia, e non ha deluso fan e fotografi. Ma il red carpet di "Jay Kelly" ha entusiasmato anche per l'arrivo del coprotagonista del film, Adam Sandler, a Venezia con moglie e figlie, per Laura Dern, e per la coppia formata da Baumbach e la moglie, la regista di "Barbie" Greta Gerwig. Il secondo giorno della Mostra ha avuto anche un'altra grande protagonista, Emma Stone, amatissima attrice del film Leone d'oro "Povere creature", tornata a Venezia con il nuovo film di Yorgos Lanthimos, "Bugonia", opera distopica con Jesse Plemons.