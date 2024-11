A Valencia i soccorritori in barca esplorano un garage inondato Valencia, 4 nov. (askanews) - Auto per auto, veicolo per veicolo, i soccorritori a Valencia cercano le vittime negli abitacoli sommersi di un parcheggio. Queste immagini dell'Unità Militare di Emergenza mostrano i soldati che a bordo di battelli esplorano i locali ancora inondati. Le vittime dell'alluvione sono oltre duecento.