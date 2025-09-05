A Tel Aviv mega scritta per i "700" giorni di guerra a Gaza
Tel Aviv, 5 set. (askanews) - Immagini aeree mostrano un gruppo di israeliani radunati in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv con un cartello gigante a terra con la scritta: "700, S.O.S.": a performance per ricordare i 700 giorni di guerra a Gaza dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. I parenti dei prigionieri ancora detenuti nei territori palestinesi e i loro sostenitori continuano a protestare chiedendo un accordo di cessate il fuoco per il ritorno degli ostaggi e la fine della guerra.