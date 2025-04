A Tel Aviv in migliaia protestano contro il governo di Netanyahu Tel Aviv, 8 apr. (askanews) - Migliaia di israeliani si sono radunati a Tel Aviv per protestare contro il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. La protesta avviene alla vigilia di un'udienza alla Corte Suprema per esaminare i ricorsi contro il licenziamento del capo dello Shin Bet (Sicurezza Interna) Ronen Bar da parte del governo israeliano.