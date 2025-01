A Tel Aviv accoltellamento in strada, aggressore ucciso Tel Aviv 18 gen. (askanews) - A Tel Aviv un uomo ha aggredito in strada un israeliano ferendolo gravemente con un coltello. L'aggressore è stato ucciso a colpi di pistola da un passante armato che era presente al momento dell'attacco. La polizia ha riferito che sono in corso indagini per stabilire se sia trattato di un attacco terroristico.