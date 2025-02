A Sanremo i Coma_Cose per il loro terzo Festival: "Siamo a casa" Roma, 5 feb. (askanews) - I Coma_Cose tornano sul palco del Festival di Sanremo (11-15 febbraio 2025) con il brano "Cuoricini" e raccontano così la loro partecipazione. "Sanremo significa una bella settimana di musica, di spettacolo e di divertimento. Per noi è il terzo Festival, conosciamo tutte le persone che ci lavorano, i luoghi, c'è anche un senso di casa, sotto un certo punto di vista. E' come ritornare sempre in vacanza nella stessa città di mare, siamo molto contenti. E poi, non c'è due senza tre...e questo è il nostro 3!". Il brano scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con la musica di Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi e Fausto Zanardelli, porterà California e Fausto Lama a salire sul palco dell'Ariston per la terza volta, dopo l'esordio nel 2021 che li ha visti conquistare il pubblico con il brano "Fiamme negli occhi" (doppio disco di platino) e il ritorno nel 2023 con "L'Addio" (doppio disco di platino). "Cuoricini è nato da un'esigenza di comunicazione. Cercavamo un brano che avesse una doppia lettura, come facciamo sempre. Il brano ha un primo strato energico, allegro e anche spensierato, ma in realtà nasconde un tema importante, ovvero quello dell'alienazione dai social network. Tutti noi siamo un pochino vittime di questo grande ecosistema. Il social network ci può dare tanto, ma a volte diventa anche un qualcosa che ci assorbe, ci assorbe e ci toglie anche. La canzone è un'esortazione a vivere un po' di più la vita 3D e a godersi le persone che ci stanno intorno, tutto quello che ci circonda". Il 2025 sarà per loro anche l'anno della loro prima volta nei palasport italiani, con due imperdibili concerti - appena annunciati, organizzati e prodotti da Magellano Concerti e Palace Agenzia - previsti per il 27 ottobre 2025 all'Unipol Forum di Milano e il 30 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma. Questi appuntamenti segneranno un nuovo importante passo nel loro percorso artistico, la celebrazione di un percorso musicale che ha coinvolto, anno dopo anno, sempre più persone, dando voce a una generazione che ha trovato nelle canzoni dei Coma_Cose una narrazione autentica del proprio vissuto. I biglietti per i live sono già disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali, a questo link. Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, California e Fausto Lama sono il duo più interessante del panorama musicale attuale e hanno recentemente pubblicato il singolo "POSTI VUOTI", un brano che unisce un groove energico a un racconto malinconico, che arriva dopo il successo della coinvolgente e ipnotica "MALAVITA" (disco di platino), giunta alla prima posizione delle classifiche radiofoniche a metà agosto e che li ha visti protagonisti durante l'estate 2024.