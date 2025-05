A San Pietro la folla è fiduciosa: "Fumata nera? Non è una delusione" Città del Vaticano, 8 mag. (askanews) - I fedeli accorsi a Piazza San Pietro commentano la seconda fumata, sempre nera, che è uscita dal comignolo collegato alla Cappella Sistina intorno alle 11,50. Molti sono dotati di binocolo per poter vedere meglio il fumo e tantissimi hanno fatto video con i telefonini nel momento della fumata. L'atmosfera è festosa e piena di entusiasmo e non c'è delusione per non aver ancora potuto vedere la fumata bianca. "Non è una delusione vedere una fumata nera, anzi", dice Mateusz Zimny, venuto dalla Polonia. "Perché insomma, i cardinali stanno ancora cercando il Papa, ma sarà scelto. Quindi non è una delusione in senso negativo, ma è come se aspettassimo la fumata bianca" Oravelia Clomer viene dal Canada, e dice di essere al suo secondo conclave, ha preso un volo "all'ultimo minuto", e spera di restare fino alla prima messa del nuovo papa. "Ci lasciamo sorprendere soprattutto dallo Spirito Santo", dice una religiosa, "non dimentichiamolo".