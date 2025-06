A Roma la manifestazione per Gaza: "Stop al massacro" Roma, 7 giu. (askanews) - Uno striscione con scritto "Gaza, Stop al massacro" e i cori "Palestina libera": migliaia di persone in piazza Vittorio a Roma alla manifestazione pro Palestina organizzata da Pd, Avs e M5S. Tante le bandiere arcobaleno, oltre a quelle delle forze politiche e palestinesi. Ingente il dispositivo di sicurezza. Il corteo arriverà in piazza San Giovanni, percorrendo via Emanuele Filiberto. Attese 50mila persone.