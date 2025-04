A Roma la cerimonia per i 173 anni della Polizia con Giorgia Meloni Roma, 10 apr. (askanews) - Festa a Roma in piazza del Popolo per i 173 anni della Polizia di Stato. Alla cerimonia solenne hanno preso parte tra gli altri i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani e altre cariche istituzionali. Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio per ringraziare le donne e gli uomini della Polizia e ha conferito la Medaglia d'Oro al Merito Civile alla Bandiera del corpo: il loro "impegno per libertà e democrazia - ha detto - affonda le sue radici nel coraggio di quanti, anche a costo della vita, seppero scegliere la causa del rispetto della persona umana e della libertà nella lotta di Liberazione dal nazifascismo". "'Esserci Sempre' non è solo uno slogan, è la vostra missione. E il nostro dovere è sostenervi, sempre" ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, ricordando l'approvazione del nuovo Decreto Sicurezza, con cui, ha detto, "abbiamo rafforzato strumenti e tutele per le Forze dell'Ordine". Oltre al conferimentio di medaglie e riconoscimenti, la festa è stata anche l'occasione per diffondere alcuni dati sull'attività operativa della Polizia. Tra questi, i 23 arresti per terrorismo internazionale effettuati nel 2024, gli 82 rimpatrii di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato, e gli oltre 25mila provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri e comunitari. Oltre 4,3 milioni di chiamate al numero di emergenza, una ogni 7 secondi, e più di un milione e 200mila interventi delle Volanti; 1.542, inoltre, gli arresti per mafia lo scorso anno. La festa della Polizia continua dall'11 al 13 aprile al Villaggio della Legalità a piazza del Popolo con stand, dimostrazioni, incontri e esibizioni aperte al pubblico di tutte le età, con un'attenzione ai giovani e alla prevenzione.