A Roma gli studenti si uniscono allo sciopero per Gaza e la Palestina Roma, 22 set. (askanews) - Nelle immagini, il passaggio su Viale Trastevere a Roma del corteo degli studenti per la Palestina, che si è unito alle proteste dello sciopero previsto in tutta Italia. Arrivato in prossimità di Ponte Garibaldi, il corteo è stato pacificamente deviato dalla polizia sul Lungotevere degli Anguillara, dove ha proseguito la sua marcia per confluire con quello dello sciopero, previsto a Piazza dei Cinquecento.