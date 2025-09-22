Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
22 set 2025
22 set 2025
A Roma gli studenti si uniscono allo sciopero per Gaza e la Palestina

Roma, 22 set. (askanews) - Nelle immagini, il passaggio su Viale Trastevere a Roma del corteo degli studenti per la Palestina, che si è unito alle proteste dello sciopero previsto in tutta Italia. Arrivato in prossimità di Ponte Garibaldi, il corteo è stato pacificamente deviato dalla polizia sul Lungotevere degli Anguillara, dove ha proseguito la sua marcia per confluire con quello dello sciopero, previsto a Piazza dei Cinquecento.