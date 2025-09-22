Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
VideoA Roma gli studenti lanciano uova contro l'Ufficio Scolastico Regionale
22 set 2025
A Roma gli studenti lanciano uova contro l'Ufficio Scolastico Regionale

Cori contro la direttrice Sabatini: "Vogliamo la tua testa"