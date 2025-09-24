Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuovo sciopero generaleEmanuele Ragnedda Ucraina RussiaAttacco FlotillaClaudia Cardinale
Acquista il giornale
VideoA Roma decine di persone al presidio pro-Pal a Montecitorio
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. A Roma decine di persone al presidio pro-Pal a Montecitorio

A Roma decine di persone al presidio pro-Pal a Montecitorio

Roma, 24 set. (askanews) - Bandiere della Palestina, accanto a bandiere della Pace. Decine di persone hanno partecipato a Roma al presidio pro-Pal organizzato davanti a Montecitorio. Presenti diverse sigle sindacali, rappresentanti di Anpi, Arci, Cgil e deputati di M5S, Pd, Avs e +Europa. Condanna unanime dai partecipanti degli attacchi avvenuti stanotte nei confronti della Global Sumud Flotilla in viaggio per consegnare gli aiuti umanitari a Gaza. "Alla luce degli ultimi avvenimenti - ha sottolineato la Cgil - chiediamo al Governo italiano di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l'incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e per far sì che la missione umanitaria venga portata a termine".