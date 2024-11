A Redipuglia La Russa saluta e abbraccia la partigiana Paola Del Din Roma, 4 nov. (askanews) - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ha reso omaggio al Sacrario militare caduti in guerra a Redipuglia, in provincia di Gorizia. La Russa dopo essersi inginocchiato davanti al più grande sacrario militare italiano, inaugurato nel 1938, ha salutato e abbracciato la partigiana Paola Del Din.