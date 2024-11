A Pollica summit impatto dieta mediterranea su salute globale Roma, 14 nov. (askanews) - "Scienziati, agricoltori, decisori politici, innovatori, associazioni di categoria e anche tanti giovani. Quattro giorni di incontri, confronti, pubblicazioni scientifiche che ci hanno detto quelli che sono i veri impatti che la dieta mediterranea è riuscita a generare e sopratutto un modello. Un modello che può diventare di ispirazione per il mondo. Tutto questo succederà a Pollica, comunità emblematica Unesco della dieta mediterranea per arrivare alle Nazioni Unite. Quattro giorni in cui i ragazzi si metteranno anche all'opera per creare un vero e proprio manifesto e un action plan, per portare la dieta mediterranea nella didattica, per una scuola mediterranea". Lo ha detto Sara Roversi, presidente Future Food Institute, a margine di "Mediterranean diet feeds the future", summit che si propone di esplorare e celebrare l'impatto della dieta mediterranea sulla salute globale, la fertilità, la prosperità e la longevità. Attraverso un dialogo interdisciplinare, l'evento - in programma tra Pollica (Salerno) e Portici (Napoli) dal 14 al 17 novembre e a New York il 21 e 22 novembre -, intende promuovere la collaborazione tra esperti, scienziati, thought leader, divulgatori, policy makers e rappresentanti dell'industria per sviluppare strategie innovative e sostenibili che possano influenzare positivamente da salute globale delle future generazioni.