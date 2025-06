A Pitti Uomo 108, le novità ecosostenibili di Michael Coal. L'ecosostenibilità della linea Acquerello

Il colore è proposto anche in total look coordinati, valorizzati da sfumature pastello. Tessuti ultraleggeri e silhouette fluide anche per la linea Light Touch, che regala un movimento armonioso ed impercettibile. Intanto, il best seller di Michael Coal continua ad essere One More Size, il pantalone brevettato, amato per la sua capacità di adattarsi fino a una taglia e mezza in più. Unisce innovazione e comfort, ridefinendo il concetto di vestibilità con eleganza e intelligenza sartoriale.Il 2025 vede raccogliere i frutti degli investimenti strutturali e della nuova logistica."Noi stiamo consolidando sempre di più i nostri i mercati europei e l'obiettivo fondamentale che abbiamo adesso è di spingere sui mercati extraeuropei. L'azienda entro la fine del 2025 vuole inserirsi in nuove nazioni dove poter espandere il marchio Michael Coal", conclude Carbone.Michael Coal è presente in Germania, Scandinavia, Francia e Spagna e punta su Russia e Giappone." />