Giovedì 11 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Video
A Pistoia inaugurato il nono playground riqualificato da Kellogg's
12 set 2025
12 set 2025
A Pistoia inaugurato il nono playground riqualificato da Kellogg's

Al taglio del nastro i due cestisti e ambassador del brand, Marco Belinelli e Giorgia Sottana