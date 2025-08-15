Sabato 23 Agosto 2025

Bruno Vespa
VideoA Pechino al via i primi giochi di robot umanoidi
15 ago 2025
A Pechino al via i primi giochi di robot umanoidi

Oltre 500 androidi in gara tra ostacoli e kung fu, 16 i Paesi in competizione