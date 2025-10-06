Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Italiana morta a FormenteraFrancia LecornuFlotillaGuerra UcrainaRitiro SinnerElezioni Calabria
Acquista il giornale
VideoA Parigi omaggio alle vittime del 7 ottobre e sostegno agli ostaggi
6 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. A Parigi omaggio alle vittime del 7 ottobre e sostegno agli ostaggi

A Parigi omaggio alle vittime del 7 ottobre e sostegno agli ostaggi

Milano, 6 ott. (askanews) - Oltre 2.000 persone si sono radunate alla Salle Pleyel di Parigi per una cerimonia organizzata dalla CRIF (Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali) per rendere omaggio alle vittime del 7 ottobre e mostrare sostegno agli ostaggi. Iniziata con un minuto di silenzio, la serata ha visto letture, musica e discorsi di personalità di spicco. Il presidente della Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali, Yonathan Arfi, ha espresso la speranza che la pressione internazionale costringa Hamas a rilasciare gli ostaggi.