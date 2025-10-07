A Parigi, mentre il governo va in fumo, scoppia un vero incendio Parigi, 7 ott. (askanews) - Solo una coincidenza, sebbene simbolica, a modo suo. Fiamme e una densa nube grigia si alzano da un veicolo in Rue de Varenne a Parigi, vicino alla sede del governo a Palazzo Matignon, dove rischia di andare in fumo l'ultimo tentativo del Primo Ministro uscente Sébastien Lecornu di formare una coalizione. Il non ancora 40enne premier in pectore stava incontrando nella mattina i leader del partito, i funzionari della coalizione di governo e i presidenti di entrambe le Camere del Parlamento per "negoziati finali". Rue de Varenne, elegante strada dal VII arrondissement, ospita anche altri edifici governativi nonché l'Ambasciata d'Italia, nel Palazzo de La Rochefoucauld-Doudeauville L'incendio, secondo i media francesi non era di natura dolosa ed è stato domato.