A Parigi l'addio a Claudia Cardinale, un applauso accoglie il feretro Parigi, 30 set. (askanews) - A Parigi, amici e fan sono intervenuti ai funerali di Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni. Un applauso ha accolto il feretro dell'attrice al suo ingresso nella chiesa di Saint-Roch,, nel primo arrondissement, la chiesa degli artisti. Presente la figlia Claudia Squitieri, avuta con il regista Pasquale. "Le fa parte di un cinema che sarà sempre considerato un momento di costruzione del linguaggio cinematografico, di costruzione dei film - ha detto - i tempi sono cambiati e il modo in cui facciamo cinema è cambiato, ma allo stesso tempo quello è stato un momento, non solo del cinema italiano, è stato un momento in cui si è strutturata una lingua, quindi penso che torneremo sempre lì per capire da dove veniamo, e lei sarà sempre in qualche modo riconducibile a quell'origine". Il suo agente Laurent Savry ha spiegato che un altro omaggio religioso le sarà tributato domani a Nemours (Seine-et-Marne), dove l'attrice risiedeva. Poi Claudia Cardinale sarà cremata "nella più stretta intimità familiare", ha precisato. La famiglia ha espressamente chiesto "né fiori, né ricordi", ma ha invitato chi desidera ricordarla a fare una donazione alla Fondazione Claudia Cardinale, creata con sua figlia, un luogo di accoglienza e promozione di giovani artisti.