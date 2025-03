A Parigi è la giornata del vertice dei volenterosi con Zelensky Parigi, 27 mar. (askanews) - A Parigi è la giornata del vertice dei volenterosi, il summit dei leader di oltre 30 Paesi, fra cui il presidente ucraino Zelensky, che si riuniscono, su invito del presidente francese Emmanuel Macron, per discutere del futuro e della sicurezza per l'Ucraina. Fra gli obiettivi, arrivare alla definizione di una forza di peacekeeping da schierare sul terreno a garanzia di un eventuale cessate il fuoco, all'interno di uno scenario internazionale molto cambiato dopo il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. Il vertice è in corso all'Eliseo, dove è arrivata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e vede fra i partecipanti ai lavori il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il primo ministro polacco Donald Tusk, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier greco Kyriakos Mitsotakis, la danese Mette Frederiksen.