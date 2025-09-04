A Parigi al via riunione "volenterosi" per Ucraina: arrivo dei leader Parigi, 4 set. (askanews) - I leader europei arrivano all'Eliseo di Parigi per un incontro della "Coalizione dei volenterosi", che riunisce i principali sostenitori militari di Kiev, provenienti principalmente dall'Europa, alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nelle immagini viene accolto dal presidente francese Emmanuel Macron. Nel video inoltre l'arrivo della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, del primo ministro belga Bart De Wever, del presidente finlandese Alexander Stubb, del primo ministro olandese Dick Schoof, della collega danese Mette Frederiksen e del primo ministro polacco Donald Tusk. Il primo ministro britannico Keir Starmer, co-presidente dell'incontro, interverrà in videoconferenza insieme ad altri leader europei, tra cui il tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio Georgia Meloni. Secondo quanto riportato da Le Monde, ai lavori partecipa anche l'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, arrivato mercoledì sera a Parigi. Attorno alle 14 è previsto l'intervento telefonico del presidente americano Donald Trump.