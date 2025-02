A Nuova Taipei centinaia di persone a caccia di Pokemon rari New Taipei City, 21 feb. (askanews) - A Taiwan, mega raduno di giocatori di Pokemon GO da tutto il mondo. L'occasione è il ritorno, dopo sei anni di assenza, del Tour di Pokemon GO che porta la regione di Unima nel mondo reale a Nuova Taipei. Al New Taipei Metropolitan Park, smartphone alla mano, centinaia di giocatori si sfidano alla ricerca dei Pokemon più rari e difficili da catturare e alla caccia ha partecipato anche il sindaco Hou Yu-ih, scattandosi poi una foto ricordo con Pikachu.