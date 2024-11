A New York la parata di Macy's per Thanksgiving sotto la pioggia New York, 28 nov. (askanews) - Pioggia battente ma tanto entusiasmo per la tradizionale parata del Giorno del Ringraziamento, la festa più importante dell'anno americano, organizzata a New York come sempre dai grandi magazzini Macy's (è la 98esima edizione), fra carri, enormi palloni a forma di Minnie, Minions, Clown, e ancora bande, turisti e tanti poncho antipioggia.