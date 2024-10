A New York i manifestanti anti-Trump lanciano l'allarme: "È fascismo" New York, 28 ott. (askanews) - Mentre anche sulla stampa editorialisti e storici - da Robert Kagan a Robert Paxton - mettono in guardia sul rischio di un nuovo "fascismo" di Donald Trump, anche la piazza a lui contraria non ha dubbi: qualche centinaio di manifestanti anti-Trump si sono radunati a New York proprio mentre l'ex presidente e candidato repubblicano alla presidenza saliva sul palco di un comizio nel centro di Manhattan. Hanno sorretto un grande striscione con la scritta "unitevi per combattere la destra fascista" a Bryant Park, mentre altri cantavano "rinchiudetelo" davanti a un grande schermo che ri-trasmetteva il comizio di Trump fuori dal Madison Square Garden.