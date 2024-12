A New York e Washington brillano le luci di Natale New York, 10 dic. (askanews) - L'albero di Natale del Rockefeller Center di New York e l'albero di Natale del Campidoglio degli Stati Uniti a Washington, DC, sono entrambi illuminati in vista delle festività natalizie. Migliaia di luci fanno brillare le due città degli Stati Uniti dove le feste di Natale sono molto sentite.