A New Orleans riapre Bourbon Street tra lacrime e memoriali New Orleans, 3 gen. (askanews) - Un uomo depone fiori e candele su un marciapiede in Bourbon Street a New Orleans, ha riaperto al transito la strada dove a Capodanno con camion ha fatto strage causando almeno 15 morti e 30 feriti. Le squadre di pulizia hanno lavato le strade del famoso Quartiere Francese dopo che le autorità hanno in gran parte concluso le loro indagini in loco. I passanti si fermano a piangere e pregare, mentre proprio dietro l'angolo, due uomini incollano le foto delle vittime su croci di legno mentre il quartiere torna lentamente alla normalità. Non può mancare la musica, nella città del jazz, alcuni musicisti suonano tributi e omaggi alle vittime dell'attacco terroristico.