A Napoli Autostrade per l'Italia aiuta bambini Fondazione Foqus Napoli, 28 gen. (askanews) - Ringhiere per rendere sicure e fruibili le terrazze della Fondazione Foqus che, da dieci anni, rappresenta un punto di riferimento nei Quartieri Spagnoli di Napoli. A sostenere questa realtà culturale e formativa per grandi e piccini, è il Gruppo Aspi che ha reso possibile la riqualificazione dei nuovi spazi. "Il valore di questa donazione è molto di più, è la capacità delle aziende di avere un contributo e di poter dare un contributo sociale. Noi qui a Napoli, con Tangenziale di Napoli - ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tommasi - siamo intrisi in questo tessuto cittadino ed essere qui oggi nei Quartieri Spagnoli, vedendo una realtà così importante dove cresce il nostro futuro, ci rende orgogliosi di dare questo contributo, è una spinta per il futuro per essere ancora più supportivi di realtà come queste. Questa è una realtà che guarda al futuro, ai nostri figli, e quindi una società come Autostrade per l'Italia, che è fondamentale nel Paese per spostare in libertà per le persone, non può che essere supportiva in realtà come questa", ha aggiunto. Attraverso la donazione di Autostrade per l'Italia, tutte le terrazze dell'antico complesso nel cuore della città partenopea sono diventate un luogo sicuro e protetto dove giocare e fare attività educative e ludiche. "L'intervento, la donazione di Autostrade per l'Italia, a favore della Fondazione Foqus - ha spiegato Renato Quaglia, direttore Fondazione Foqus - ci consente di completare un uso di questo antico edificio, che fu un monastero, anche nella sua parte verticale. Questo edificio ha delle terrazze molto ampie che, però, non erano agibili perché i muri di contenimento erano sotto la dimensione utile per garantire la sicurezza. Ora questa possibilità offerta da Autostrade ci ha consentito di cingere tutti i muretti delle terrazze di Fondazione Foqus: sono quasi 800 metri lineari di perimetro con degli orsogril che proteggono la possibilità per i bambini di giocare sulle terrazze, di poter realizzare delle attività che hanno a che fare con dei laboratori dove si invitano anche i genitori. Finalmente, questo spazio riesce a essere agibile anche nella sua dimensione verticale e - ha proseguito - la possibilità di usare la città, anche nella dimensione verticale, è una delle conquiste più interessanti della nuova città e i Quartieri Spagnoli sono parte della città nuova". La Fondazione Foqus promuove un programma di educazione, esperienze di auto imprenditorialità giovanile, un centro per persone con disabilità cognitive e ospita imprese e istituzioni pubbliche e private. "Autostrade e Tangenziale di Napoli sono saliti a bordo di questo nostro partenariato che - ha ricordato Raffaele Furfaro, presidente Fondazione Foqus - stiamo costruendo da dieci anni perché quello che ci interessa molto è che tutti comprendano che questo è un bene comune cioè un bene di tutti in quanto noi qui accogliamo i ragazzi e i bambini, anche molto piccoli, le loro famiglie, gli studenti della città, in un'ottica di contaminazione sociale continua e nell'ottica di offrire l'opportunità di frequentare ambienti culturalmente, qualitativamente, buoni sia a chi può frequentare questi luoghi perché proviene da famiglie benestanti, ma anche ai ragazzini che invece vengono da realtà difficili e questo lo possiamo fare proprio grazie a partenariati che costruiamo e che sostengono questo nostro sforzo". Alla visita alla Fondazione Foqus era presente anche l'amministratore delegato di Tangenziale di Napoli, Luigi Massa.