A Monaco di Baviera una lunga coda per la nuova arena di Adele Monaco, 2 ago. (askanews) - Lunga coda a Monaco di Baviera per il primo di dieci concerti di Adele. La cantante britannica si esibirà in una arena all'aperto costruita espressamente per i suoi live. L'arena potrà ospitare fino a 74mila spettatori.