A Mattarella impiantato un pacemaker, notte tranquilla Roma, 16 apr. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma ieri per un intervento programmato di impianto di pacemaker, dopo aver completato gli impegni previsti in agenda. Il capo dello Stato prima del ricovero aveva ricevuto il primo ministro del Montenegro Milojko Spajic. L'intervento - fanno sapere dal Quirinale - è stato effettuato alle ore 20, poi il presidente è rientrato nel reparto di cardiologia dove ha trascorso una notte tranquilla. Il capo dello Stato è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili. Gli auguri al presidente della Repubblica sono arrivati da tutto il mondo politico: "I miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L'Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre" ha scritto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X dopo la notizia del ricovero.