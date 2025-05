A Marsiglia compare un faro nero: la nuova opera di Banksy Milano, 30 mag. (askanews) - Un faro nero su un muro, con una scritta in bianco che recita "Voglio essere ciò che hai visto in me": una nuova opera di Banksy, il famoso street artist, è apparsa in Rue Félix Frégier a Marsiglia. L'opera d'arte, realizzata con la tecnica dello stencil, rappresenta un faro nero alto 150 centimetri. A rendere nota l'opera è stato lo stesso Banksy attraverso un post sul suo profilo Instagram.