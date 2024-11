A Londra manifestanti per il clima e pro palestinesi fianco a fianco Londra, 16 nov. (askanews) - I gruppi pro palestinesi a Londra si sono uniti ai manifestanti per il clima, marciando fuori dalla sede del primo ministro a Downing Street e scandendo slogan che invitano il governo britannico laburista di Keir Starmer a "mettere fine all'era dei combustibili fossili" e "bloccare la vendita di armi a Israele". Secondo il ministero della Salute di Hamas, a Gaza il bilancio dei morti è arrivato a 43.799 vittime in 13 mesi di guerra fra Israele e Hamas.