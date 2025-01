A Las Vegas esplode camion Tesla davanti a Trump hotel, un morto Las Vegas, 2 gen. (askanews) - Una persona è morta e almeno sette sono rimaste ferite nell'esplosione di un camion Tesla avvenuta davanti al Trump International Hotel di Las Vegas. Le autorità hanno riferito di indagini in corso su eventuali collegamenti con l'attacco avvenuto a New Orleans che ha causato la morte di almeno 15 persone. In conferenza stampa, lo sceriffo Kevin McMahill del dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas ha dichiarato che le autorità "credono sia un incidente isolato", ma non hanno ancora escluso un collegamento con l'attacco a New Orleans. McMahill ha quindi riferito di bombole di gas, bombole da campeggio e fuochi d'artificio rinvenuti nel retro del camion. L'agente dell'Fbi in carica a Las Vegas, Jeremy Schwartz, ha riferito inoltre di indagini in corso per stabilire se l'esplosione "sia stata un atto di terrorismo o meno".