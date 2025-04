A Istanbul terremoto di magnitudo 6.2: paura e gente in strada Istanbul, 23 apr. (askanews) -Paura e gente in strada a Istanbul dopo il terremoto di magnitudo 6.2 avvenuto in Turchia, di fronte alla città, con epicentro nel Mar di Marmara. Secondo i media turchi ci sarebbe stato un primo sisma di magnitudo 3.9, poi seguito da quello più potente. Sono state segnalate difficoltà nei collegamenti telefonici e nelle connessioni internet con la megalopoli sul Bosforo. Il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya ha scritto sul suo profilo social: "Nella zona di Silivri, nel Mar di Marmara a Istanbul, si è verificato un terremoto di magnitudo 6.2. La scossa è stata avvertita anche nelle province vicine". Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di seguire da vicino quanto accade a Istanbul.