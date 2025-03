A Istanbul proteste non stop dopo arresto sindaco Imamoglu Istanbul, 24 mar. (askanews) - Manifestanti protestano davanti al municipio di Istanbul per il sesto giorno consecutivo dopo l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu. Principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan, doveva essere il candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del 2028 in Turchia.