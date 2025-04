A Istanbul colloqui tra delegazioni di Russia e Stati Uniti Istanbul, 10 apr. (askanews) - Nelle immagini l'arrivo delle delegazioni di Stati Uniti e Russia al consolato russo di Istanbul per colloqui sul ripristino del funzionamento delle loro ambasciate, dove il personale è stato drasticamente ridotto a partire dall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. È il secondo incontro di questo tipo; è stato il presidente Usa Donald Trump a contattare la Russia, all'inizio del suo secondo mandato, chiedendo di migliorare i rapporti tra i due paesi se fossero cessati i combattimenti in Ucraina. Le due parti "cercheranno di fare progressi per stabilizzare ulteriormente le operazioni delle nostre missioni bilaterali", ha dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce, specificando che "non ci sono questioni politiche o di sicurezza all'ordine del giorno, e l'Ucraina non è assolutamente all'ordine del giorno". Secondo le agenzie di stampa russe, i colloqui dovrebbero durare diverse ore. L'inviato russo negli Stati Uniti, Alexander Darchiev, ha dichiarato ai giornalisti che l'incontro si concentrerà su "come sbarazzarsi dell'eredità tossica della precedente amministrazione statunitense, che ha posto limiti severi alle attività delle missioni diplomatiche russe".