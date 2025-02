A Istanbul arrivata delegazione russa per incontro con statunitensi Roma, 27 feb. (askanews) - La delegazione russa è arrivata al consolato generale degli Stati Uniti ad Istanbul per l'incontro con una delgazione Usa. In agenda, la questione dei rapporti diplomatici ma è convinzione comune che le parti potranno scambiarsi opinioni e informazioni sugli ultimi sviluppi delle trattative che gli Usa stanno conducendo per arrivare a una tregua in Ucraina. Secondo quanto anticipato dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, da parte russa all'incontro partecipano "diplomatici di alto livello, esperti" e che Mosca si aspetta di capire già oggi "quanto si possa procedere in modo veloce ed efficace". Da parte americana sono presenti rappresentanti del Dipartimento di Stato e dell'ambasciata USA a Istanbul.