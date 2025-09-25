"A house of dynamite", il trailer del nuovo film di Kathryn Bigelow Milano, 25 set. (askanews) - Il trailer di "A house of dynamite", film che segna il ritorno alla regia della regista premio Oscar Kathryn Bigelow. L'opera presentata in anteprima in concorso alla 82 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica sarà disponibile in cinema selezionati dall'8 ottobre e dal 24 ottobre solo su Netflix. Il film torna a parlare di guerra, come nei precedenti lavori della regista "The hurt locker" e "Zero dark Thirty" : quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire.