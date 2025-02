A Grenoble un uomo lancia una granata in un bar, 12 feriti Grenoble, 13 feb. (askanews) - A Grenoble, in Francia, un uomo ha lanciato una granata all'interno di un bar, intorno alle 20 del 12 febbraio. Nell'esplosione sono rimaste ferite 12 persone, di cui due gravi. Secondo i testimoni l'uomo è entrato nel bar, che si trova nel Quartiere Olimpico, nel sud della città, non ha detto una parola, ha lanciato la bomba a mano ed è fuggito. Gli inquirenti per ora non escludono nessuna pista, ma ancora non hanno formulato ipotesi.