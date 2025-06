A Graz memoriale per le 10 vittime della sparatoria a scuola Graz, 11 giu. (askanews) - Un minuto di silenzio e un memoriale fuori dalla scuola di Graz, in Austria, in omaggio alle dieci persone uccise in una sparatoria da un ex alunno. I servizi di emergenza sono ancora sul posto e offrono aiuto a chi ne ha bisogno, mentre i residenti lasciano fiori, candele, messaggi e peluche. Tra le vittime figurano sette donne e tre uomini la cui età non è stata specificata. Il presunto autore ha agito da solo e si è suicidato in un bagno dell'edificio, secondo la polizia. Il giovane, un ventunenne austriaco originario della regione, ha usato un fucile e una pistola di cui era legalmente in possesso per commettere l'aggressione. Il ragazzo aveva frequentato la scuola secondaria, che accoglie circa 400 ragazzi dai 14 ai 18 anni, ma senza completare gli studi.