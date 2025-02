A Goma banche chiuse e distributori senza benzina Milano, 1 feb. (askanews) - Mentre i combattimenti a Goma sono in gran parte cessati, le banche restano chiuse e i distributori di benzina sono senza benzina, con le autorità congolesi riluttanti a dare priorità alla fornitura della città della Repubblica Democratica del Congo che è in gran parte sotto il controllo dell'M23 sostenuto dal Ruanda. Dopo aver preso Goma, il gruppo si sta ora spingendo verso sud nella vicina provincia del Sud Kivu, mentre le Nazioni Unite avvertono che l'escalation del conflitto ha ucciso almeno 700 persone in meno di una settimana.