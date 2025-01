A Genova posata la prima pietra del nuovo ospedale pediatrico Gaslini Genova, 31 gen. (askanews) - Con la simbolica posa della prima pietra è stato ufficialmente dato il via alla costruzione del Padiglione Zero del nuovo ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il progetto prevede la costruzione di un padiglione ex-novo, che sarà destinato a tutte le funzioni di emergenza-urgenza a elevata intensità assistenziale e chirurgica e la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di cinque edifici già esistenti, che avranno destinazioni sociali di supporto alle attività sanitarie. Il nuovo Gaslini sarà dotato di tecnologie all'avanguardia tra loro integrate. Tra le autorità presenti alla cerimonia, il governatore della Liguria, Marco Bucci, e il facente funzioni sindaco di Genova, Pietro Piciocchi. "Oggi è un bel giorno, una pietra miliare per la storia del Gaslini, una pietra miliare per la storia di Genova. Per la sanità ligure è un grosso passo avanti. Per la gente che vive in Liguria è un grossissimo passo avanti. Noi vogliamo che sia una leadership a livello mondiale. Assieme al San Martino - ha ricordato il governatore ligure - sono i due istituti di ricerca riconosciuti dal governo in Liguria, quindi due realtà assolutamente importanti per il futuro della medicina e soprattutto per la medicina pediatrica, dove abbiamo qui un'eccellenza a livello mondiale". "Il Comune di Genova vuole sostenere fortemente il Gaslini nel suo sviluppo futuro. Spesso guardiamo con sfiducia alla sanità per i disservizi ma è anche giusto dire che c'è una sanità che funziona, di cui siamo orgogliosi, una sanità che è una grande eccellenza ed è bello pensare che tutto questo avviene nella nostra città", ha dichiarato Piciocchi. La prima pietra dell'edificio, svelata questa mattina, è stata disegnata dallo street artist internazionale Andrea Ravo Mattoni e sarà un dettaglio di un grande murales che andrà ad adornare il nuovo Gaslini.