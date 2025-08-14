Sabato 23 Agosto 2025

A Gaza ressa di palestinesi stremati per ricevere cibo e acqua

Gaza City, 14 ago. (askanews) - Affamati e assetati, a Gaza City, i palestinesi in massa si riuniscono attorno a una mensa di beneficenza per ricevere un pasto caldo. "Le persone dipendono interamente da questi pasti", afferma la responsabile dell'ente benefico Ummah, Nasreen Al-Sheikh Khalil, aggiungendo: "Questo cibo però non è sufficiente". "Non possiamo permetterci un gallone di acqua pulita. Beviamo acqua salata. Questa situazione è pessima" racconta una donna palestinese disperata.