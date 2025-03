A Gaza la folla spinge per ricevere il cibo al punto di distribuzione Roma, 7 mar. (askanews) - Residenti di Gaza si spingono per ricevere il cibo in un punto di distribuzione nel campo di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. "Questa scena parla da sola in termini di numero di persone. Le persone sono private dei diritti più elementari come cibo, generi alimentari e medicine. Sfortunatamente, non c'è nulla a disposizione", commenta Mohamed Ahmed, residente nel campo di Jabalia. "A causa delle pessime condizioni e della ripetuta chiusura dei valichi di frontiera da parte delle forze di occupazione, e poiché le persone sono private del cibo, si rivolgono sempre più spesso ai punti di distribuzione alimentare, soprattutto coloro che non trovano nulla da mangiare", aggiunge.