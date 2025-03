A Gaza il primo pasto prima del digiuno per il Ramadan Milano, 1 mar. (askanews) - I palestinesi si riuniscono a Khan Yunis per il loro primo pasto di suhur del Ramadan, all'alba prima del digiuno, sotto luci di fili tra edifici e case distrutte. Per i cittadini di Gaza si tratta del secondo Ramadan dall'inizio della guerra nella Striscia.