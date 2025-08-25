Lunedì 25 Agosto 2025

25 ago 2025
A Gaza i funerali dei reporter uccisi: la telecamera sul feretro

Khan Younis, 25 ago. (askanews) - Una folla di palestinesi dà l'ultimo saluto ai giornalisti uccisi nei raid israeliani sull'ospedale Nasser di Khan Younis. Cinque giornalisti, alcuni dei quali collaboravano con Al Jazeera, Reuters e AP, sono stati uccisi nel doppio attacco sull'ospedale nel sud della Striscia di Gaza che hanno causato un totale di 20 morti, secondo quanto annunciato dalla Protezione civile del territorio palestinese.