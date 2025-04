A Gaza 40 morti per raid israeliani in 24 ore, 1.500 in un mese Gaza, 10 apr. (askanews) - Nelle immagini alcuni palestinesi cercano fra le macerie dopo un attacco dell'esercito israeliano. Sono oltre 1.500 le vittime della nuova ondata di bombardamenti israeliani su Gaza iniziata a metà marzo. Lo ha affermato il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas. "Dal 18 marzo, il bilancio delle vittime ha raggiunto 1.522, con 3.834 feriti", si legge in una nota del ministero, che aggiunge che almeno 40 persone sono state uccise nell'enclave nelle ultime 24 ore. Inoltre, dall'inizio del conflitto nell'ottobre 2023, più di 50.800 persone sono state uccise e quasi 116.000 sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti israeliani, si legge nella nota.