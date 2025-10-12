Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaetano MaranzanoBonus casa in manovraGuerra in UcrainaPatrimonio Diane KeatonBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
VideoA Fiumicino debutta il nuovo sistema digitale di controllo per i passeggeri extra-Schengen
12 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. A Fiumicino debutta il nuovo sistema digitale di controllo per i passeggeri extra-Schengen

A Fiumicino debutta il nuovo sistema digitale di controllo per i passeggeri extra-Schengen

L'Entry-Exit System e' basato su impronte digitali e controllo biometrico