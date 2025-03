A Dublino la grande sfilata per il St Patrick's Day Dublino, 17 mar. (askanews) - Musica, canti, sfilate all'insegna del verde. Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Dublino per assistere alla tradizionale parata di San Patrizio. Il St Patrick's Day, ovvero la festa del santo patrono di Irlanda, si celebra ogni anno il 17 Marzo, ed è la festa più importante dell'anno nella Repubblica d'Irlanda. Per questa occasione tutta l'isola e la capitale si tingono di verde e si animano con festeggiamenti, concerti, parate, fuochi d'artificio e tantissimo divertimento.