A Dubai in mostra il meglio dell'Intelligenza artificiale Dubai, 6 feb. (askanews) - Robot umanoidi che danzano, si allenano e interagiscono con i visitatori della mostra "AI Everything Global" al Dubai Exhibition Centre, che presenta innovazioni all'avanguardia nel campo dell'Intelligenza artificiale. Tra app guidate dall'Ia e tecnologie futuristiche, a Dubai oltre 500 big tech del settore e startup pluripremiate discutono con esperti di fama mondiale di futuri cambiamenti del mercato e integrazione intersettoriale dell'Intelligenza artificiale, sperimentando in anteprima alcune applicazioni più pratiche. "L'Ia è ancora presente nel mondo virtuale, ma non è ancora stata realmente implementata nel mondo reale, nel mondo fisico - spiega Chow Yee, dell'azienda cinese di robot umani Booster Robotics - quello che vogliamo fare è accelerare i progressi dell'Ia nel mondo fisico. Ecco perché stiamo realizzando umanoidi per portare l'Ia nella nostra vita quotidiana".